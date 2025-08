Ziguinchor – Yamatogn : un homme interpellé avec 18 doses de Kush lors d’un contrôle de routine

Le Poste de police de Yamatogn, à Ziguinchor, a procédé le 29 juillet 2025 à l’arrestation d’un individu pour détention en vue d’offre et cession de Kush, une drogue de synthèse en forte circulation dans la sous-région.



L’arrestation s’inscrit dans le cadre d’une mission de sécurisation menée par les forces de l’ordre dans cette localité. Les agents ont été alertés par le comportement suspect d’un groupe d’individus, réunis à l’écart en pleine discussion. Un contrôle de routine a été effectué.



Sur l’un d’eux, les policiers ont découvert dix-huit (18) plis de papiers blancs, contenant du Kush, soigneusement emballés pour la vente.



Le produit a été placé sous scellé pour les besoins de la procédure, tandis que le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit pour déterminer l’origine de la drogue et identifier d’éventuels complices ou fournisseurs.