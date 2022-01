Zahra Iynane Thiam à Amadou Ba : « Nous gardons la tête bien posée et nous travaillerons davantage pour la victoire ».

Recevant ce 18 janvier, dans sa localité, le coordonnateur national de la coalition BBY, la candidate de BBY à la municipalité des Sicap-Liberté, Zahra Iyane Thiam, a rassuré sur la dynamique à maintenir pour assurer à l’alliance une victoire éclatante au soir du 23 janvier.



« Nous avons pris en compte vos conseils de garder la tête bien posée et de travailler davantage pour la victoire de la coalition. Ce que je peux vous dire, c’est que les populations de Sicap-Liberté ont adhéré à la vision de la coalition BBY », a-t-elle souligné à Amadou Ba.



Zahra Iyane Thiam s’exprimait au terme de la rencontre opposant le Sénégal au Malawi et comptant pour la phase de poules de la CAN Cameroun2021.

Elle a suivi le match en compagnie du ministre, Amadou Ba, à la Fanzone installée dans la localité par son équipe de campagne...