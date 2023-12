ZIGUINCHOR : Le CNRA et la CJRS outillent les journalistes du sud en terme de couverture médiatique en période électorale

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et la convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) ont renforcé les journalistes sur la couverture médiatique en période électorale, ce samedi 16 décembre à Ziguinchor. Et cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la présidentielle du 25 février pour une couverture normale et responsable du processus. C’est en ces termes que l’atelier a fait l’objet d’un partage entre les acteurs des medias du sud.

Ainsi, les discussions ont porté sur l’éthique, la déontologie et les répressions subies par les journalistes. Dans la foulée, les interdits en période de précampagne comme la propagande de candidats ont été expliqués aux participants. À cela, il faut ajouter les concepts d’indépendance, de liberté de l’information et de la communication dans le secteur. C’est dans cette dynamique que s’inscrivent Babacar Diagne, le DG du CNRA et Ansoumana Dasylva, le coordonnateur de la CJRS sud.

La rencontre entre le CNRA et la presse locale est un rendez-vous important pour la consolidation de la démocratie. C'est pourquoi, les journalistes doivent être renforcés en capacité pour une bonne couverture de la campagne électorale. C'est pour cela que le CNRA en collaboration avec la CJRS a mis mille (1000) gilets aux journalistes pour la campagne électorale.

Pour Ansouma Dasylva « nous sommes réunis pour parler de la question de la presse en vue de la prochaine présidentielle au Sénégal. Et la presse doit mettre en bandoulière l’éthique et la déontologie pour réussir le pari de la participation. À ce propos, nous devrons être professionnels en relatant les faits avec impartialité. En outre, la presse doit jouer son rôle pleinement pour cette élection pour une couverture de qualité… »

À en croire Babacar Diagne, « l’élection prochaine dans notre pays constitue un grand enjeu démocratique car les citoyens devront choisir celui qui conduira les destinées du pays. Les medias ont leur rôle essentiel dans la formation qui constitue un maillon important du processus électoral. C’est pourquoi, l’absence de neutralité ou d’impartialité des médias peut être préjudiciable pour l’élection.

C’est dans ce cadre que le CNRA a initié ce vaste programme de sensibilisation des journalistes aux enjeux de l’élection. »

Toutefois, il déplore : « nous dénonçons la pression de certains hommes politiques sur les médias ou attaques et agressions. Et ceci est une menace pour la démocratie. Et en ce sens, pour apaiser le climat sur le terrain politique entre les journalistes et les forces de l’ordre, nous mettons mille gilets à la disposition des jeunes reporters du Sénégal. »