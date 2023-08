Yéya Diallo, député socialiste sur la candidature de Benno : « Au sein du parti, nous avons donné carte blanche à notre SG qui prendra les dispositions qu’il faut avec le président… »

Le parti socialiste a réuni ses instances pour discuter amplement sur la situation politique et l'avenir du parti socilialiste dans la coalition Benno Bokk Yakaar.



La députée de la coalition Benno Bokk Yakaar et membre du Parti socialiste fait recours à la discipline de parti : « Je tiens à dire à haute et intelligible voix que nos instances n'ont jamais discuté de profil ou de soutien à un quelconque candidat.







La seule décision qui a été retenue est de permettre à notre camarade secrétaire général, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, de prendre toutes les dispositions nécessaires au nom du Parti pour discuter avec le président sur le choix du candidat », a martelé la parlementaire du département de Tivaouane, précisant qu’au sein du Parti socialiste, il n’a pas été question de faire un choix, car les commandes ont été confiées à Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale national.







D’après la parlementaire socialiste, même si légitimement chacun peut avoir son candidat, « l’heure est à la retenue et à l'unité derrière le Président pour lui faciliter la tâche et surtout travailler pour le triomphe du candidat désigné. » Car, le Parti socialiste reste fidèle à sa ligne de conduite et revendique son ancrage dans le benno en attendant le choix des responsables désignés.