Yankhoba Diattara : « Je vous rassure quant à la participation de Sadio Mané à la coupe du monde… »

Le ministre des sports s’est montré optimiste quant à l’évolution de l’état de santé de Sadio Mané et donc sa participation effective à la prochaine coupe du monde (20 novembre au 18 décembre.) « Je vous rassure quant à la participation de Sadio Mané à la coupe du monde… Cependant il reconnaît que SM10 sera sûrement forfait pour le match contre le Pays-Bas, le 21 novembre. D’après lui, Sadio est en train de recevoir les meilleurs soins (entre l’Allemagne et l’Autriche) et des tests complémentaires ont été faits pour connaître l’évolution de sa blessure au genou droit.