"Wanter" aux marchés "Yab sa dieukeur" et HLM : Pour des raisons économiques, les sénégalais se rabattent sur des tissus à moindre coût

À l’approche de la fête de Tabaski, on note beaucoup de « wanter » ou rabais et d’ambiance dans les marchés surtout en cette période de difficulté économique. Ainsi, nombre de vendeurs ont baissé les prix de certains articles, bradant au passage des tissus pour faciliter la tâche à la clientèle. C’est dans ce cadre donc que DakarActu a fait un tour aux marchés « Yab sa dieukeur » de Grand Yoff et HLM pour s’enquérir de la situation.

Sur place, les vendeurs confirment que les prix ont bel et bien baissé pour s'accorder avec la passe difficile que traverse le pays...