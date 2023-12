Vulgarisation des potentiels de la Semig SA : Le gouverneur de Dakar pose le débat

La directrice Générale de la SEMIG SA, Fatoumata Niang Ba, a reçu en compagnie de ses proches collaborateurs, une délégation des autorités administratives de la région de Dakar, à sa tête le gouverneur de Dakar et le président de la CCIAD.

Le but de cette rencontre qui a vu la participation du représentant du ministre du commerce, de la consommation et des pme, des acteurs du sous secteur du transport routier et d’autres représentants de structures assimilées, était de mener une réflexion stratégique sur les modalités d’exploitation effective et optimale de la Gare des gros porteurs de Diamniadio.



En effet, cette infrastructure routière jumelée au marché d’intérêt national avec ses aires de stationnement gros porteurs devrait contribuer significativement à l’amélioration et à la fluidité du trafic intra urbain. Le dispositif de la GGP, une illustration de l’engagement du président de la République Macky Sall, vise à faciliter le commerce intérieur par une meilleure régulation du trafic routier. Une importante option pour renforcer les échanges internes et notre économie pour un Sénégal émergent.



À l’issue de la rencontre, un comité restreint à été mis sur pied pour approfondir la réflexion et définir un calendrier d’exécution des points de diligence évoqués.