Vox-Pop / Sortie du gouvernement : Les Sénégalais non convaincus et laissés sur leur faim

La sortie du gouvernement a suscité auprès des Sénégalais beaucoup de supputations et commentaires.

Faisant face à la presse ce jeudi 15 juin, le gouvernement dirigé par le Premier ministre avec à ses côtés le ministre de l'Intérieur Antoine Diome, le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba ainsi que Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, s'est expliqué sur la situation du pays après les violentes manifestations du début du mois de juin.

Un micro-trottoir réalisé dans la capitale sénégalaise par Dakaractu, rapporte que chez beaucoup de Sénégalais, le gouvernement est passé à côté de la plaque et n'a pas abordé les sujets auxquels ils s'attendaient.



Ainsi, ces personnes accusent Macky Sall et son gouvernement d'être à l'origine de toute la situation et d'avoir engagé les nervis pour tuer les jeunes...