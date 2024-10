Violences électorales : Me Habib Vitin exprime ses vives préoccupations et invite les autorités compétentes à agir avec impartialité

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, le président du mouvement Thiès D'abord, Me Habib Vitin, a tenu à exprimer ses vives préoccupations relativement aux incidents survenus à Dakar. "En tant qu’acteur politique engagé pour un Sénégal uni et démocratique, je tiens à exprimer ma vive préoccupation face aux récents incidents de violence qui ont eu lieu à Dakar, impliquant des membres de partis politiques de l'opposition et du parti au pouvoir. L’incendie du siège du parti Taxawu et les attaques subies par des militants du parti Pastef sont des actes inacceptables qui vont à l'encontre des principes de paix et de tolérance, valeurs fondamentales de notre démocratie. Ces événements troublants rappellent que la compétition politique ne doit jamais se transformer en confrontation physique ou en intimidations".

Me Habib Vitin a ajouté : "Je condamne fermement ces violences et j'appelle toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue et la retenue. Les divergences politiques, aussi légitimes soient-elles, doivent être exprimées dans le respect et la non-violence, afin de préserver la stabilité de notre pays. J’invite également les autorités compétentes à agir avec impartialité pour garantir la sécurité de tous les citoyens et protéger les espaces de débat politique pacifique", a-t-il poursuivi.