Violences contre les femmes : "Allo wallu 116" pour dénoncer les tortionnaires

L’État s’accorde avec ses partenaires pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ainsi, le numéro 116 est mis à la disposition des victimes pour dénoncer les tortionnaires.





C’est le journal L’As, dans sa parution du jour, qui a révélé que c’est à l’occasion de l’atelier national d’orientation des organisations de la société civile sur le plan d’action national sur les violences basées sur le genre (VGB). Une rencontre organisée par le réseau Siggil Jiggen et ses partenaires. « Nous sommes en train de construire un centre national de prise en charge holistique des violences basées sur le genre. Au-delà de ce centre, nous avons une plateforme d’écoute et de référencement et de dénonciation des victimes des violences basées sur le genre : Allo wallu 116 », informe la directrice de la famille et de la protection des couches vulnérables au ministère de la femme.