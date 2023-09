Violences à Khossanto/ Antoine Félix Diome : « Nous sommes là pour vous écouter et trouver ensemble des solutions… »

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique est arrivé à Kedougou accompagné du ministre des mines Oumar Sarr et celui de la bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow et d’autres d’autorités de la région de kedougou avec l’administration territoriale à leur tête. Antoine Félix Diome après l’instruction du chef de l’Etat, s’est présenté dans la région de Kedougou pour un CRD avec les autorités de la région, les jeunes et les sociétés minières pour discuter de l’emploi non qualifié qui a été à l’origine des incidents malheureux survenus hier.







« Nous sommes là pour trouver des solutions de manière concertée avec toutes les parties prenantes. Nous sommes là pour écouter les idées et les propositions afin de trouver une solution» déclare Antoine Félix Abdoulaye Diome lors de son propos introductif qu’il débute avec une prière pour les disparus et une pensée particulière pour le maire de Khossanto qui a perdu son frère lors de ces violences.