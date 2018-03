Viol en milieu scolaire : 20% des cas commis par des enseignants, 96% des victimes vivant dans la banlieue

Les chiffres font froid aux yeux! Les nombreux cas d’abus, d’agressions sexuelles continuent de secouer le milieu scolaire.

L’école, cadre privilégié de transmission des connaissances, est-elle en proie de devenir le théâtre des scènes d’agressions sexuelles orchestrées par l’un des principaux acteurs de l’éducation : l’enseignant?

Le rapport périodique de la Direction de l'enseignement moyen-secondaire général révèle que 20% des viols sont perpétrés par des enseignants, nous renseigne Vox Populi.

En outre, le rapport indique que 96% des victimes sont des élèves de la banlieue.

Ce qui fait que cette partie du territoire enregistre plus de cas de grossesse précoce et de maladies sexuellement transmissibles en milieu scolaire.

En l’absence de suivi psychologique et subissant des pressions sociales de toutes sortes, la plupart des victimes se résignent sur leur sort et finissent par quitter l’école très tôt...