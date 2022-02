Ville de Ziguinchor / 1er conseil municipal : Ousmane Sonko prévoit d'importantes mesures.

Soixante-douze heures après avoir pris fonction comme maire de la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko n’a pas tardé à se mettre au travail comme il l’a dit.



Le nouveau magistrat de la capitale du sud du pays a convoqué le conseil pour prendre d’importantes mesures. Dans un communiqué qui nous est parvenu, Ousmane Sonko a convoqué les conseillers en session ce jeudi 17 février 2022 dans la salle de délibération de l’hôtel de ville.



Six points sont à l’ordre du jour : créations de nouvelles directions ; mise en place de nouveaux outils financiers et sociaux ; création de nouveaux conseils communaux ; création du service civique communal ; institution d’évènements sportifs et citoyens et enfin la dénomination de rues.

Ce dernier point demeure un sujet qui lui tient à cœur, car il l’avait toujours dit et même lors de la campagne, il a réitéré son ambition de rebaptiser les rues de la ville.