Verdict sur la réintégration de Sonko: l’avocat Juan Branco annonce sa convocation à Dakar et prévient

L’avocat franco-espagnol, Juan Branco constitué pour défendre l’opposant Ousmane Sonko prendra-t-il part à l’audience du 17 novembre prochain devant la Cour suprême ? En effet, la juridiction va trancher ce jour le différend qui oppose l'État du Sénégal par le biais de l’Agent judiciaire de l’État (Aje) et les avocats d'Ousmane Sonko sur le recours en cassation introduit par l'Aje contre la décision du juge du tribunal d’instance de Ziguinchor Sabassy Faye annulant la radiation et ordonnant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales et la remise des fiches de parrainages au mandataire du candidat. Dans une publication faite, ce 15 novembre, Me Juan Branco a annoncé un probable déplacement à Dakar le vendredi prochain.







« J'ai été convoqué par le Président de la Cour suprême du Sénégal à une audience, ce vendredi 17 novembre 2023, qui déterminera la possibilité pour M. Ousmane SONKO de se présenter à l'élection présidentielle de février 2024. », a écrit la robe noire qui s’assure de la légitimité de sa prochaine venue à Dakar.







« Le Président de la plus puissante Cour de ce pays m'invite désormais à venir plaider. A travers cette convocation, la capacité pour le Président de la Cour suprême de s'assurer du respect de son autorité. Sa légitimité », a-t-il ajouté. Me Juan Branco promet d’effectuer le déplacement et prévient pour sa sécurité.



« Là bas, au Sénégal, des corps tiennent droit, et s'apprêtent une nouvelle fois, une dernière fois, à rugir et se lever pour réclamer liberté et souveraineté. Ces êtres me réclament à leurs côtés, pour porter leur voix en cette enceinte dont ils seront tenus écartés. Je tiens à prévenir le gouvernement français qu'il sera tenu responsable de tout incident qui pourrait m'y arriver. Derrière moi se trouvent bien des êtres prêts à poursuivre le chemin que nous avons entamé, et qui demanderont compte. Et qui s'assureront qu'il n'y ait aucune impunité. Au Sénégal, on me réclame pour exercer mon métier. J'irai, pour défendre ceux qui se battent pour leur liberté, leur dignité, et leur souveraineté », a conclu l’avocat de Ousmane Sonko.







Au mois de juin, Juan Branco est entré irrégulièrement au Sénégal pour participer à la défense de l’opposant Ousmane Sonko malgré un mandat d’arrêt émis contre lui. Il avait été arrêté en Mauritanie après plusieurs jours de recherches avant d’être remis aux autorités sénégalaises et placé en détention sous différents chefs d’inculpation. Le franco espagnol a finalement été libéré sous contrôle judiciaire avant d’être expulsé vers la France.