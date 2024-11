Velingara / Amadou Ba tacle le régime : « Tok mouy dokh bakhoul, waayé wakh mouy dokh douniouko nangou! »

Un peu avant l’étape de Vélingara, a eu lieu une rencontre empreinte de spiritualité, entre Amadou Ba et le Khalife Thierno Ahmadou Tidiane Ba de Madina Gounass. Une visite de courtoisie sous le signe du respect et des valeurs musulmanes, a été l’occasion de solliciter les prières du Saint homme pour un Sénégal de paix et de prospérité.