Veille de match : Les Lions ont pris leurs repères sur la pelouse du Stade du 30 Juin au Caire

Tête baissée, chaque joueur a brièvement tâté la surface du terrain du bout des sandales. La découverte de la pelouse naturelle du stade du 30 Juin fut un moment particulier pour l’équipe du Sénégal, samedi, lors d'un promenade avant l’entraînement de veille de match contre la Tanzanie, dimanche (17h GMT).

Les joueurs et le staff technique ont estimé que cette reconnaissance était nécessaire, puisqu'ils n'ont jamais joué dans le stade qui sera le théâtre des matches de la poule C de cette 32ème édition de la CAN.

L’élément qui a le plus suscité l'attention, la pelouse, en très bon état et qui a été aussi retapée. Certains joueurs ont fait remarquer aux journalistes que la pelouse semblait tout à fait plate, ce qui serait très bien pour une rencontre de ce niveau. Habitués à évoluer sur les plus beaux billards d’Europe, les Lions auront l’impression d’être en terrain connu.