Usa-Présidentielle : La Cour suprême du Colorado a déclaré inéligible Donald Trump

L’ancien président des États-Unis est déclaré inéligible par la Cour suprême du Colorado, ce mardi 19 décembre 2023, du fait de son implication lors de l’assaut du Capitole en janvier 2021. Une décision surprenante dans la mesure où l’ancien président des Usa s’est lancé dans la campagne présidentielle américaine et souhaite revenir au pouvoir.



Par une majorité de quatre juges sur sept, la Cour suprême du Colorado a confirmé la décision de première instance concluant que Donald Trump s'était "livré à une rébellion le 6 janvier 2021" lors de l'assaut du Capitole, mais a en revanche considéré que le 14e amendement de la Constitution, invoqué pour réclamer son inéligibilité, s'appliquait bien à un président.

Selon, un des porte-parole de l’ancien président, Donald Trump va se pourvoir. Ainsi, souligne l’AFP, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour Suprême des Etats-Unis.



L'inculpation historique de l'ex-président le 1er août au niveau fédéral puis le 14 août par l'État de Géorgie (sud-est) pour ses tentatives présumées illicites d'obtenir l'inversion des résultats de l'élection de 2020 a ouvert un débat juridique sur son éventuelle inéligibilité, entraînant des recours dans plusieurs États.



Mais sur une quinzaine de procédures en cours dans divers États, dont deux rejetées au Minnesota et au Michigan, la justice du Colorado est la première à prononcer l'inéligibilité de Donald Trump.

Nos confrères de l’AFP rappellent : Ce jour-là, des centaines de partisans de Donald Trump chauffés à blanc avaient pris d'assaut le Capitole, sanctuaire de la démocratie américaine, pour tenter d'y empêcher la certification de la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden.