Universités / Recrutement des Personnels Enseignants à partir 45 ans : le ministre Dr Abdourahmane Diouf supprime cette conditionnalité

Dans une circulaire rendue publique, ce vendredi 12 juillet 2024, le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, a fait part qu'il lui est revenu, à travers les réponses produites par les recteurs des universités publiques du Sénégal, que la fixation de l'âge limite à 45 ans, constatée dans des appels à candidatures concernant le recrutement des personnels d'enseignement et de recherche (PER), n'est adossée à aucun fondement législatif ou réglementaire conformément à la législation en vigueur.

Selon lui, dans sa perspective d'assurer une gestion optimale et coordonnée des ressources, en général et singulièrement celle des ressources humaines d'une part, et de garantir une gouvernance axée sur l'éthique, l'inclusion, la transparence, l'efficacité et l'efficience, respectueuses des lois et règlements d'autre part, le ministre invite les universités publiques à se conformer à la législation actuelle. "J'engage les universités publiques à se conformer à la législation actuellement en vigueur, en supprimant cette conditionnalité dans les appels à candidatures qui rompt l'égalité des chances entre les candidats".