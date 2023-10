UEMOA : 131 textes réglementaires évalués à la 9ème édition de la revue annuelle

Du 30 au 02 novembre, les membres de la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) vont s'employer à l'évaluation de 131 textes réglementaires à l'occasion de la 9ème édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets du comité au sein du Sénégal.





Cette retrouvaille a pour objectif principal de se rassurer des avancées, des stagnations ou des possibles reculs sur les politiques d'intégration, en prenant en compte 131 réglementations. « Il y a des textes convenus sur des secteurs tels que la santé, l'enseignement supérieur et même la culture », a expliqué Ange Constantin Mancabou, coordinateur général du secteur financier qui ajoute que « les experts se réunissent avec l'UEMOA pour évaluer si l'on a les mêmes textes, les mêmes normes comme d'autres pays membres. Ainsi, ceci va être intégré dans l'ordonnance juridique interne », a-t-il expliqué.