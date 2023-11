Tribunal de Dakar : Un apprenti Ndiaga Ndiaye profite de l'accident pour détrousser une vieille dame.

Au lieu de porter secours aux passagers du car "Ndiaga Ndiaye" qui a percuté un camion sur l'autoroute à péage, l'apprenti Ibrahima S. n'a rien trouvé de mieux que de subtiliser la pochette d'une pauvre vielle dame. En fait, prise de panique, la dame Nafissatou G. a quitté le car en laissant derrière elle sa pochette qui contenait la somme de 40 000 francs Cfa et son téléphone portable ainsi que des clés. Malheureusement pour lui, son collègue apprenti Serigne F. Fall a suivi toute la scène. Lorsque la vieille dame est revenue pour réclamer ses affaires, le prévenu a, dans un premier temps, nié les faits. Mais, avec l'aide du témoin, ils ont pu démasquer le gars qui avait subtilisé ses affaires. Ainsi, il a été conduit à la police pour les besoins de l'enquête. Placé sous mandat de dépôt, l'apprenti Ibrahima S. a été jugé ce jeudi 16 novembre 2023 devant le tribunal d'Instance de Dakar.



Interrogée en premier, la dame Nafissatou G est revenue sur les faits. "Je partais à l'hôpital pour me soigner, mais le "Ndiaga Ndiaye" que j'avais emprunté a percuté un camion. Je suis descendu du véhicule sans mon téléphone", a-t-elle soutenu. Elle ajoute que c'est le prévenu qui a pris l'argent, car il était présent et seul quand nous descendions du car.



À son tour, le prévenu a nié les faits en déclarant avoir ramassé la pochette en bas de l'une des chaises. Le maître des poursuites s'en est rapporté. La défense quant à elle a demandé la clémence du tribunal. Finalement, il a bénéficié d'une peine d'emprisonnement de 15 jours ferme.