Tribunal de Dakar : Comment un faux comédien avait berné des jeunes filles pour coucher avec elles

Il ressort des débats d'audience que le jeune basketteur de Derklé Basket Club proposait des parties de jambes en l’air à des filles en échange d’un rôle dans une série télévisée. En effet, il a usurpé l’identité de l’acteur-comédien Ousseynou Bissichi avec des photos qu'il avait téléchargé sur Google. Par la suite, il a utilisé ses photos pour créer un faux compte Instagram avec les images de l'acteur l'intitulant "Bachir série Karma". Avec ce pseudo, il a réussi à berner des jeunes filles qui rêvaient d’être actrices de séries télévisées. À l'enquête préliminaire, certaines filles ont affirmé avoir entretenu des rapports sexuels avec le mis en cause. Elles ont versé chacune la somme de 5 000 francs Cfa pour frais de participation à un casting. Et au lieu de rendez-vous, il se faisait passer pour le photographe de l'acteur pour ensuite coucher avec ses victimes. Démasqué par l'une de ses victimes qui a pu porter plainte devant la police. Arrêté, il a été inculpé et jugé ce mardi 14 mars 2023 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de collecte de données à caractère personnel, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, usurpation d'identité numérique et escroquerie.



À la barre, le prévenu a nié la moitié des faits qui lui sont reprochés tout en soutenant n'avoir pas usurpé l'identité de l'acteur. "J'étais une des fans de l'acteur et j'ai pris ses photos pour créer un compte Instagram afin de rassembler ses fans. Il y a des gens qui m'envoyaient de l'argent. Ainsi, j'ai pu collecter une somme de 13.000 F dans le cadre d'un casting", se dédouane-t-il.



Lors de son réquisitoire, le parquet a souligné la constance des faits avant de s'en rapporter à la sagesse du tribunal. La défense assurée par Me Ndiack Ba recommande une application bienveillante de la loi pénale.



Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle, en premier ressort, déclare A. Sylla coupable et le condamne à 1 an dont 1 mois de prison ferme.