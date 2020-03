Travaux d'entretien du Forage Nord Foire 2 : SEN’EAU annonce des perturbations dans certaines zones de Dakar.

La Société SEN’EAU (Eau du Sénégal) informe ses clients que la distribution de l'eau va connaître des perturbations du 11 au 15 mars prochain. Ces perturbations sont dues aux travaux d'entretien du Forage Nord Foire 2. Ces manquements vont susciter des baisses de tension qui peuvent provoquer un manque d'eau dans les zones suivantes : Nord Foire Azur, Diamalaye 2, Cité Bcao, Apecsy 2, Apecsy écologie, les Parcelles assainies unités 24, 25, 26, 16, 12, 19, 17, 20 et Hlm Grand Médine.



Selon le Directeur de l'expertise technique de SEN’EAU, Sylvain Bedry, cette initiative est une opération de régénération de forage ? En fait, c'est une opération de nettoyage dont l'objectif est de récupérer le débit d'eau et de récupérer de la qualité pour retrouver une eau plus claire.



Il ajoute "ce forage alimente la population des quartiers de Dakar. Il faut conjurer les efforts sur l'infrastructure, mais aussi les efforts sur l'exploitation de sécurisation en prenant les devants avec le nettoyage du forage.



Par ailleurs, M. Bedry annonce un programme de 10 forages sur Dakar et à l'intérieur du pays. Ce programme, dit-t-il, va permettre aux populations qui se situent dans d'autres quartiers de Dakar et de l'extérieur d'avoir de l'eau potable.