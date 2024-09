Traque des pontes de l'ancien régime : « 3 ou 4 dignitaires sont entre Canada et Dubaï » (Ousmane Sonko)

Lors de sa rencontre ce lundi avec le personnel de la primature, le premier ministre Ousmane Sonko indique qu'il y a 4 à 5 éléments de l'ancien régime qui se sont échappés et sont localisés entre Dubaï et Canada. Annonçant le début de cette traque cette semaine, le chef du gouvernement rappelle que des mesures conservatoires ont été prises pour empêcher d'autres éléments de sortir du pays et de s'échapper. Il indique même que des actes politiques seront posés aujourd'hui d'ici la fin de la journée pour montrer à l'opposition qui s'agite qu'elle n'a jamais compris ce qu'est la politique.