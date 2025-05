Trafic de drogue dure à Yoff : un étranger arrêté avec du crack près de la Brioche Dorée

La Division Opérationnelle de l’OCRTIS a frappé ce vendredi 9 mai 2025 à Yoff. Suite à un renseignement faisant état d’un trafic actif de drogue dure dans la zone, ses éléments ont interpellé un individu de nationalité étrangère à proximité de la Brioche Dorée.



Le suspect a été trouvé en possession de 2,5 grammes de crack, une drogue dure particulièrement dangereuse et addictive. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’OCRTIS pour démanteler les réseaux de distribution et sécuriser les zones urbaines sensibles.



L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et remonter la chaîne de distribution de cette substance illicite.