Tournée économique : le Premier ministre et sa délégation plébiscités à Tivaouane par Mamadou Diagne Sy Mbengue

Dans le cadre de la tournée économique, l'ancien maire de Tivaouane et ancien Directeur général de l'Ipres Mamadou Diagne Sy Mbengue a réussi une forte mobilisation dans la ville sainte pour accueillir le Premier ministre Amadou Ba et candidat de la coalition BBY à l'élection présidentielle 2024.



Une foule en liesse a accompagné Diagne Sy et le Pm Amadou Ba jusqu'aux environs de la grande Mosquée de Tivaouane où ils les ont remerciés. Le PM a été reçu par le Khalife général des Tidianes dans sa résidence où ils se sont entretenus en privé.



Il faut noter que Mamadou Diagne Sy Mbengue a remis un lot de 7 650 parrainages au délégué régional de Thiés Mame Bounama Sall dimanche dernier.



De passage à Pire Amadou Ba a présenté ses condoléances à la famille de Mame Tafsir Abdou CISSÉ suite au rappel à Dieu récent du Khalife Serigne Mansour Cissé. Le Premier ministre a poursuivi sa tournée dans le Cayor notamment à Mékhé.