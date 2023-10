Tournée économique à Thiès : Amadou Bâ à Fandène chez le maire Augustin Tine

Après la cérémonie honorifique à Dakar du président Macky Sall à qui le nom de l’avenue Faidherbe revient désormais, l’actuel Premier ministre en tournée dans la région de Thiès depuis hier, a regagné la capitale du rail. Amadou Bâ va continuer ses activités avec un grand rassemblement à Fandène, un village situé environ à 7km de Thies.



Le chef du gouvernement va communier avec les populations locales qui sont sorties écouter les propositions et orientations économiques de Amadou Bâ. Pour rappel, le Premier ministre, comme il l’indiquait récemment, « est venu dans la région pour faire le suivi de l'action gouvernementale et planifier d'autres projets d'envergure dans le cadre du PAP3 ».



À Fandène, c’est naturellement les autorités locales qui vont l’accueillir et en premier, le maire , Augustin Tine à la tête de la commune depuis 2014.



Après cette étape de Fandène, le Premier ministre va effectuer des visites auprès de familles religieuses de Khadim Lô Gaydél, Néma Aïdara, Famille Sall Jaka Toucouleur, Famille Abou Dia.