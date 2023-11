Tournée économique à Kaolack : Le chef de l’Etat a effectué une visite au chantier de l’université du Sine Saloum

Le Président Macky Sall est à son troisième jour de visite économique entamée depuis le 13 novembre à Kédougou. C’est au tour de la région de Kaolack d’accueillir le chef de l’Etat qui a foulé la terre du Saloum ce matin avec le Premier ministre et les membres du gouvernement. Le président a effectué sa première visite à l’université du Sine Saloum de Kaolack situé dans la zone de Mbadakhoun , dans la commune de Guinguineo.



Elle est bâtie sur un site de 200ha et qui a une capacité à venir de 30000. Actuellement, cette université des métiers et du savoir dispose de près de 6000 étudiants. Cette visite a permis au chef de l’Etat de découvrir le niveau d’exécution du chantier et de faire des recommandations aux services en charge des travaux.



Rappelons que ces universités construites dans le cadre du renforcement des métiers et de la formation des jeunes, sont aussi implantées à Kaffrine et à Fatick où le chef de l’Etat se rendra également dans cette semaine.