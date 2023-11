Tournée économique : Macky Sall inaugure l’aéroport de Kédougou réhabilité

« Bravo! » Après avoir coupé le ruban pour la réception des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kedougou, le Président de la République, même s’il n’a pas prononcé de discours, a laissé transparaître sa satisfaction. En présence du Directeur Général de l'Aibd, Abdoulaye Dièye, des autorités administratives, des populations riveraines ainsi que des acteurs de la plateforme aéroportuaire, il a pu constater le nouveau visage de l’aéroport de Kédougou qui constitue un nouveau pas dans la dynamique de faire du Sénégal un hub aérien.







Dans le détail, M. Cheikh Diouf, Directeur des infrastructures aéroportuaires indique que la réhabilitation de l’aéroport entre dans l’orientation stratégique du Président de la République à travers le Pse qui vise le développement inclusif par l’aménagement d’infrastructures structurantes comme celle-ci.





« Ces travaux trouvent leur sens dans l’orientation de Macky Sall et il y’a lieu de féliciter l’Aibd Sa qui a réussi l’opérationnalisation de l’aéroport. Il était dans un état de dégradation et ne répondait plus aux normes de sécurité et de sûreté attendues de l’aviation civile. C’est un des aéroports les plus fréquentés sur le plan national. Il y a pas mal d’industries et des étrangers qui viennent ici. C’est trois vols par semaine », a-t-il indiqué.





Non sans préciser que les aménagements permettent d’accueillir les aéronefs utilisés par Air Sénégal et d’atterrir tranquillement ici. Pour Seydou Ba, Directeur exécutif des aéroports régionaux à l’Aibd, cette réhabilitation est une première étape en attendant la réhabilitation complète qui va entrer dans le cadre d’un programme plus vaste qui englobe tous les aéroports régionaux du Sénégal.





Dans le détail, il indique que sur le plan sécuritaire, la plateforme a été complètement sécurisée avec un mur de plus de 5. 000 mètres qui a été érigé pour éviter les intrusions. Ensuite dit-il, la piste qui était dégradée a été non seulement refaite, mais elle est passée d’une longueur de 1.800 à 2.000 sur une largeur de 30 mètres. Elle est désormais capable d’accueillir plusieurs types d’avion. Pour l’alimentation en énergie, poursuit M. Ba, la plateforme fonctionne désormais avec le réseau de Senelec et en back-up des groupes électrogènes. Il y a aussi des véhicules incendies qui ont été mis à disposition.