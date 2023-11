Tournée économique: Fatick, terre natale de Macky Sall, accueille le couple présidentiel

Le président de la République a été accueilli en terre du Sine où il a été accueilli dans le cadre de la tournée économique. Fatick , terre natale du chef de l’Etat a reçu avec les honneurs son ancien maire accompagné de la première dame, Marième Faye Sall.





Dès l’arrivée du couple présidentiel, c’est un accueil chaleureux qui a été réservé au chef de l’Etat et à son épouse, la première dame. Avant la tenue du conseil présidentiel à Fatick, les responsables politiques et les militants se sont dirigés vers le couple présidentiel souriant et serrant leur la main.