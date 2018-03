Tournée avortée : Kémi Séba chassé de la Guinée vers le Bénin

FRANCE DEGAGE vient d’apprendre que le camarade Kémi Seba a été empêché de participer à la tournée « Le pouvoir au peuple » à laquelle il a été invité par l’organisation guinéenne « Le peuple n’en veut plus ».

Alpha Condé et son administration ont chassé Kémi Séba de la Guinée. Il a été retourné au Bénin par avion.

FRANCE DEGAGE exprime toute sa colère, et son indignation totale devant ces actes d’un autre temps. France DEGAGE exprime toute sa solidarité aux camarades de Urgences Panafricanistes et de « Le peuple n’en veut plus ».

Pour FRANCE DEGAGE, l’acte posé par Alpha Condé, après ceux de Macky Sall et de Ouattara révèle la fébrilité des Etats semi coloniaux africains qui suivent au doigt et à l’œil les intérêts de leurs maîtres impérialistes.

Par cet acte Alpha Condé vient de souiller la terre africaine de Guinée. La terre de Sékou Touré pour qui «Il n'y a pas de dignité sans liberté : nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage»

Ce que nous demandons aux Alpha Condé de tous les pays africains ce n’est pas de se hisser à la hauteur d’un Sékou Touré dont on a dit qu’il « (…) a eu l’avantage historique de porter à la mèche, la flamme qui fit exploser la poudrière. ». Mais tout simplement de laisser les générations actuelles de combattants pour la libération du continent faire ce qu’eux ne peuvent faire par couardise, collaboration…Par option pour leur confort personnel dans l’esclavage de leurs peuples.

Pour FRANCE DEGAGE, Aujourd’hui plus que jamais se pose la nécessité de changer le système en changeant les hommes et les femmes qui collaborent avec l’impérialisme. Et cela sera !



Dakar, le 02 mars 2018