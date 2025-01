Touba- Mbacké - Les conducteurs de mototaxis en colère : « Sonko ! Défaillant - bi »

Les conducteurs de mototaxis de Touba et de Mbacké , sans allumer des pneus ou lancer des projectiles aux forces de l’ordre , ont manifesté leur colère contre l’immatriculation de leurs engins. Ils sont sortis en masse jeudi dans la soirée , klaxonnant et accusant le Premier ministre de les avoir trahis. « Sonko, défaillant -bi ».

Pour Moustapha Thiam et ses collègues, la déception est énorme : « celui que nous considérions comme un messie est entrain de nous détruire , de nous étrangler. L’État parle de gratuité . Ce qui n’est pas vrai puisque la mutation coûte 55 000 frs et l’assurance 22000. Au finish , les dépenses seront au mois d’une centaine de mille de francs. Nous nous sentons trahis , abandonnés, étranglés et ruinés ».

Les conducteurs de Jakarta considèrent cette première sortie comme un avertissement et promettent de revenir avec plus de poigne et d’envergure si la décision n’est pas revue.

Aux dernières nouvelles, L’Etat va changer de fusil d’épaule pour arranger la furie.