Thiès : plus de 20 000 bouteilles de vinaigre impropre à la consommation saisies !

La brigade de recherches de Thiès a procédé ce 14 décembre 2023 à 18h au quartier Mbour2, à la saisie de vinaigre impropre à la consommation dont certains cartons étaient déjà reconditionnés dans des bouteilles neuves et étiquetées en vue d'être introduites dans le marché local.

Au cours de l'opération, en plus de l’interpellation d’un individu, 1022 cartons de 20 bouteilles de 250 ml, soit 20440 bouteilles de vinaigre, 240 cartons de 10 bouteilles de 01 litre chaque, 200 bouteilles vides petit modèle, 100 bouteilles vides de 01 litre et 1300 étiquettes neuves ont été saisis...