Thiès : Pape Doumbia, un entrepreneur au service des Thiessois, consolide son mouvement "Thiès Ca Kanam"

"Les idées viennent naturellement quand on n'est pas dans la tricherie intellectuelle. On n'est jamais gêné de regarder les thiessois dans le blanc des yeux quand on est détenteur d’une offre programmatique".

C’est la vision que matérialise Pape Doumbia, un entrepreneur hors pair, natif de la commune de Thiès-Nord. Le PDG du Groupe Prestige et non moins président du mouvement "Thiès Ca Kanam" n’a jamais jeté à l’eau son programme ambitieux de modernisation de la commune de Thiès-Nord. L’homme n’a pas bougé d’un iota dans sa volonté inébranlable de faire bouger les lignes par un recrutement graduel de jeunes dans le secteur audiovisuel, scolaire et immobilier.



La force montante de la commune de Thiès-nord, théoricien du concept "compliqué", ne fait jamais dans la demi-mesure. Il n’abandonne jamais un combat, fut-il le plus délicat ou le plus compliqué. Le challenge le passionne.

Dans ce contexte de renouvellement irréversible des élites, le président Pape Doumbia peut bien se frayer un chemin. C’est un jeune très ambitieux, pétri de qualités. Il n’est agrégé dans aucune université. Mais plutôt sorti de la "faculté de création des emplois".