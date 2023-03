Thiès : Madiaw Diop de Pastef arrêté pour appel à l'insurrection, à un attroupement et menace.

On en sait un peu plus sur les raisons de l'arrestation de Madiaw Diop, coordonnateur des jeunes de Pastef dans le département de Tivaouane. En effet, l'ingénieur en informatique a été interpellé pour les faits d'appel à l'insurrection, à un attroupement et menace.

Pour rappel, Madiaw Diop, la trentaine avait, lors de sa déclaration à la marche pacifique des Pastéfiens de Tivaouane, invité ses camarades à brûler tout nervi qui se mettrait au travers de leur chemin. Il avait notamment donné rendez-vous à ses camarades de parti au domicile de Ousmane Sonko le 14 mars pour accompagner leur leader Ousmane Sonko au tribunal le 16 mars, jour de son procès contre Mame Mbaye Niang.



Le jeune Pastéfien arrêté à Dakar a été transféré à la Section de recherches de Thiès où il est en garde à vue en attendant son face-à-face avec le procureur la semaine prochaine...