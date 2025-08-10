Thiès: L’AIDSN se dote d'un nouveau siège

L’Agence Immobilière Diaspora Sope Naby(AIDSN) vient de se doter d'un nouveau siège à Nguinth(Thiès). La cérémonie d'inauguration de ce joyau a été paraphée ce dimanche 10 août en présence des sénégalais de la Diaspora, des partenaires, de M. Ngouda Dieng, Directeur Général de ladite agence.

Cette cérémonie a également été une occasion de vulgariser les différents services de la boîte notamment dans le domaine de l'immobilier. L'AIDSN est assez " représentative avec plus d'une vingtaine de coopératives notamment au Sénégal et dans la Diaspora".

" Elle s'est imposée dans la vente et achats de biens immobiliers, la location de maisons, d'appartements et de locaux commerciaux, le conseil et l'accompagnement, la recherche et la sécurisation des terrains, le suivi de projets et la construction", a informé son directeur général.