Thiès: L’AIDSN se dote d'un nouveau siège

L’Agence Immobilière Diaspora Sope Naby(AIDSN) vient de se doter d'un nouveau siège à Nguinth(Thiès). La cérémonie d'inauguration de ce joyau a été paraphée ce dimanche 10 août en présence des sénégalais de la Diaspora, des partenaires, de M. Ngouda Dieng, Directeur Général de ladite agence.
Cette cérémonie a également été une occasion de vulgariser les différents services de la boîte notamment dans le domaine de l'immobilier. L'AIDSN est assez " représentative avec plus d'une vingtaine de coopératives notamment au Sénégal et dans la Diaspora".
" Elle s'est imposée dans la vente et achats de biens immobiliers, la location de maisons, d'appartements et de locaux commerciaux, le conseil et l'accompagnement, la recherche et la sécurisation des terrains, le suivi de projets et la construction", a informé son directeur général.
Autres articles
-
À Berkeley, l’excellence scolaire se réinvente : Un modèle innovant pour réduire les cycles, allier sciences et bilinguisme, et réussir à 100 % au Bac
-
Sécurité routière du Magal : l’ACMS mobilise ses motards et distribue 1 000 casques aux pèlerins
-
Les Oliviers en guerre contre la mendicité des enfants : « la honte nationale qui brûle nos consciences » (Dr Khalia Haidara)
-
Inondations à Touba : Serigne Sidi Mbacké lance un cri d’alarme et appelle à des solutions concrètes
-
Magal Touba 2025 : Dakar vit au rythme, les fidèles affûtent leurs préparatifs pour le grand jour