Thiès : Affrontements en cours à la MAC entre détenus et gardes pénitentiaires

Des affrontements entre détenus et gardes pénitentiaires ont éclaté cet après-midi à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès.
Selon des informations recueillies sur place, les altercations sont toujours en cours dans ce lieu de privation de liberté.
Les motifs seraient liés aux longues détentions, aux dures conditions de détention, entre autres.
Nous y reviendrons...
