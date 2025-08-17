Thiat lance « Poroze Bi », une charge contre le régime de Pastef


Le rappeur Thiat du groupe Keur-Gui vient de dévoiler un nouvel opus intitulé « Poroze Bi ». Dans ce titre, encore inédit sur les réseaux sociaux, l’artiste livre une diatribe virulente contre le régime de Pastef, qu’il accuse d’incarner une rupture dévoyée.

« Affiché démocrate... dawal apprenti dictateur, régime fureur... », scande Thiat dans ce morceau au ton contestataire, fidèle à son style engagé. Le compagnon de Kilifeu y fustige la gouvernance actuelle, qu’il assimile à une dérive autoritaire.

Le rappeur, activiste, membre de "Y'en a marre" ne s’arrête pas à la critique politique. Il dénonce également une économie « qui repose sur des taxes et des douanes » et décrit un pays « au 4ᵉ sous-sol », en proie, selon lui à un déclin inquiétant.

Avec « Poroze Bi », Thiat confirme une nouvelle fois son statut de voix rebelle dans le paysage du hip-hop sénégalais, toujours prompt à s’ériger en contre-pouvoir par la musique.

