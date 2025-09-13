Thiaroye : un policier adjoint volontaire déserteur tente d’extorquer 150.000 FCFA avec un faux pistolet

Un scénario digne d’un polar s’est joué dans une petite boutique de Thiaroye. Alpha D., 25 ans, policier adjoint volontaire (Pav) en désertion depuis dix jours, et son acolyte Cheikh Tidiane D., ont tenté d’extorquer de l’argent à un jeune boutiquier de 17 ans, en brandissant un faux pistolet et un macaron. Leur mise en scène a tourné court : ils ont été arrêtés et condamnés à deux ans de prison, dont trois mois ferme.



Le piège tendu au boutiquier



Le 16 août, Alpha D. débarque dans l’échoppe de Boubacar B., se présentant comme policier en mission. Prétexte invoqué : la vente supposée illégale de cigarettes. Très vite, il exige 150.000 FCFA pour “étouffer l’affaire”, menaçant le jeune commerçant d’un embarquement immédiat au commissariat. Son complice Cheikh appuie la menace en peul, exhortant la victime à coopérer.



Le pistolet… factice



Le patron du boutiquier, alerté, envoie son frère Fallou B. vérifier la situation. Ce dernier demande une carte professionnelle, qu’Alpha n’a pas. En guise de preuve d’autorité, il sort un pistolet qui se révélera factice. La supercherie s’effondre quand un voisin, agent pénitentiaire, intervient. Les deux faux policiers sont conduits au commissariat de Thiaroye.



Devant la justice, la chute



L’enquête confirme qu’Alpha est bien Pav, mais en désertion et sans autorisation de service. Face aux juges, il admet avoir sorti le pistolet “juste pour faire peur” et reconnaît avoir exigé de l’argent, tout en niant une intention d’extorsion. Son complice, lui, nie toute implication. Le procureur Mahécor Diouf a requis deux ans ferme pour les deux prévenus, parlant d’un “plan ourdi pour soutirer de l’argent”.



Dans son verdict, le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a reconnu Alpha D. coupable d’extorsion de fonds et d’usurpation de fonction, et Cheikh Tidiane D. complice. Tous deux écopent de deux ans de prison, dont trois mois ferme.