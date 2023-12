Tentative de lavage de billets noirs à Saly : Un Français de 69 ans et ses deux complices sénégalais arrêtés

J. Roux, ressortissant français domicilié au quartier Saly Vélingara, et ses deux acolytes, I. Sy et M.Sène, croupissent à la prison de Mbour depuis la semaine dernière. Le Français de 69 ans qui soutient être confronté ces temps-ci à des difficultés financières, s'est attaché les services de ses deux acolytes sénégalais afin de pouvoir laver une grande valise remplie de faux billets, moyennant une commission de 10% pour chacun des deux jeunes hommes a-t-on appris à la page 8 du journal L’Observateur de ce vendredi 15 décembre.



Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat urbain de Saly Portudal viennent encore de réussir un autre exploit. Ils sont parvenus à mettre la main sur un ressortissant français âgé de 69 ans qui voulait laver une importante quantité de billets noirs contenus dans une grande valise noire qu’il gardait dans son domicile. Ainsi que ses deux acolytes sénégalais, engagés par le vieil homme afin de lui chercher un vendeur de mercure. La semaine passée, J.Roux qui vit sur la Petite-Côte depuis plus d'une décennie, contacte M. Sène, réparateur de téléphones portables, et son ami I.Sy, chauffeur domicilié à Mbour. À ces derniers, l'ingénieur électronique français fait savoir son intention de vouloir laver une importante quantité de billets noirs.



Après les pourparlers sur la part qui doit revenir à chacun de ses deux acolytes sénégalais, ils tombent d'accord sur un montant estimé à 10%. Les deux jeunes hommes de 23 ans sont chargés de trouver un vendeur de mercure pour J. Roux. Avant que le chauffeur I. Sy qui se trouve être celui qui est en permanence avec des clients malfaiteurs qui ne s'activent que dans des transactions illicites, ne lui trouve des personnes susceptibles de mettre en circulation ces billets noires. Seulement, les deux jeunes nommés peinent à trouver un vendeur de mercure. Voulant coûte que coûte laver ces billets et empocher leurs commissions le plus rapidement possible, I. Sy et M. Sène s'en ouvrent à d'autres personnes.



Une attitude qui va vite les perdre. Ainsi, l'information de tentative de blanchiment de capitaux entre le sénégalais passe de bouche à oreille. Avant de tomber dans l'oreille des policiers de la Brigade de recherches de Saly Portudal. Ces derniers repèrent très rapidement la demeure de J. Roux. Le week-end dernier, les trois hommes sont surpris en pleine activité au domicile de J. Roux. Sur place, les policiers découvrent la fameuse grande valise contenant les billets noirs et dont la valeur n'est pas encore évaluée. Un appareil avec un moteur électrique, un liquide de nature ignorée et une bouteille de gaz reliée à un manomètre servant de mesurer la pression.



Arrêtés et conduits dans les locaux du commissariat urbain, ils reconnaissent les faits à eux reprochés. J. Roux déclare aux enquêteurs que ces billets noirs lui appartiennent. L'ingénieur électronique explique qu'il est confronté à des difficultés financières, ce qui l'a poussé à vouloir laver ces billets noirs, afin de se faire de l'argent. Allant plus loin dans son argumentaire de défense, il fait savoir aux forces de l'ordre que, d'ailleurs, il a gardé ces billets noirs chez lui depuis plus d'une dizaine d'années. Avant de préciser qu'il les a acquis par le biais d'un de ses amis. Au terme de leur durée légale de garde à vue, les trois mis en cause ont été tous les trois déférés, lundi dernier, au parquet de Mbour pour tentative de fabrication de signes monétaires ayant cours légal.



Mouhamadou Moustapha GAYE