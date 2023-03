Tension sécuritaire et politique : le BCA de la COSYDEP apprécie, alerte et s'engage

Le Bureau du Conseil d’Administration (BCA) de la COSYDEP a tenu une réunion extraordinaire sur les évènements liés au récent contexte de tension sécuritaire et politique, en vue d’en apprécier ses répercussions sur le droit à l’éducation.



Démarrant sa session, le BCA s’est d’abord incliné devant la mémoire des personnes décédées à la suite de ces évènements, pour ensuite souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et enfin regretter les diverses formes de violence. Le BCA a ainsi relevé que l’année scolaire 2022-2023 entame son deuxième semestre, dans un contexte social, politique et économique marqué par un renchérissement du coût de la vie avec des répercussions sur les services sociaux de base tels que le droit à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, au transport, à la sécurité, ... en dépit de la baisse annoncée des produits et services ; un défi récurrent concernant les exigences de prise en charge des Enfants Hors Écoles, de mise aux normes des lieux d’apprentissage et d’amélioration des performances, à quelques mois des examens de fin d’année scolaire et universitaire ; un espoir de stabilité de l’espace scolaire, fondé sur les retombées des accords, entre Gouvernement et syndicats d’enseignants, à préserver ; une brillante leçon des organisations syndicales d’enseignants, à travers les élections de représentativité dont la campagne et le vote se sont déroulés dans le calme et la responsabilité.



La COSYDEP déplore les événements notés, le jeudi 16 mars 2023, qui présentent un visage hideux du Sénégal à l’Afrique et au monde entier : une page d’incidents douloureux qui ternit la belle histoire de la vaillante Nation sénégalaise et menace très gravement la cohésion du peuple, la consolidation de la démocratie ainsi que la stabilité nationale ; une situation de tension extrême avec des affrontements dont les conséquences frappent durement l’ensemble de la population, notamment les enfants et les jeunes ; une désolation totale qui se lit dans des commerces fermés, des rues désertes, des voitures brûlées, des ateliers d’artisans saccagés, des écoles fermées ou perturbées dans leur fonctionnement, des agressions à la grenade d’élèves, ...



Ces faits, selon le BCA de COSYDEP, ne militent nullement pour le renforcement de la mission d’éducation au civisme, à la citoyenneté et à la démocratie. Ce contexte pré-électoral, marqué par des tensions surtout entre acteurs politiques, avec son lot de ramifications dans l’espace scolaire, s’est aussi matérialisé par des suspensions de cours et des menaces sur le quantum horaire.



Ayant très tôt alerté sur la nécessité de garantir le fonctionnement normal des institutions, en particulier celle scolaire, « la COSYDEP n’a jamais cessé de prévenir pour une paix sociale et un espace scolaire pacifié. Soulignant les risques de perturbations qui ont souvent jalonné les années d’élections politiques, la COSYDEP relève que les scènes de violence pourraient représenter un risque de traumatisme susceptible de frapper les enfants et les jeunes qui constituent plus de 76% de la population nationale », informe la note parcourue à Dakaractu.



Réaffirmant sa recommandation d’épargner l’école des jeux d’acteurs politiques, la COSYDEP continue de manifester son attachement à la préservation de la sécurité de tous les enfants et de leur droit d’étudier dans les meilleures conditions.

Sur la base de cette analyse, le BCA de la COSYDEP :



1. demande aux autorités religieuses, coutumières et associatives ainsi que les porteurs de voix, de faciliter un dialogue politique inclusif, franc et sincère, qui s’impose entre les acteurs pour une décrispation du contexte ;



2. exhorte les autorités publiques, en particulier le Président de la République, garant des droits et des libertés individuelles et

collectives, à conduire les parties prenantes vers la restauration de la confiance mutuelle ;



3. invite tous les acteurs, notamment ceux politiques, à veiller strictement à ce que leurs actes et leurs discours n’aient pas de

conséquences néfastes sur l’accomplissement des missions de l’école ;



4. s’engage aux côtés des organisations de la société civile pour apporter sa contribution à l’instauration de la paix dans l’espace



citoyen, conformément à ses missions de veille, d’alerte et de propositions ;

5. réaffirme sa forte préoccupation pour la quiétude et la sécurité dans les lieux d’apprentissage.



Le BCA de la COSYDEP considère « que cette période préélectorale doit être un moment de célébration et d’approfondissement de la démocratie au lieu d’être vécue avec angoisse et stress. L’École ne doit être ni otage, ni victime de quelques contingences que ce soit », conclut la même note.