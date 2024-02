Technologie : Huawei, de nouveau certifiée Top Employer 2024 en Afrique

Le Top Employers Institute a récemment dévoilé la liste des entreprises certifiées Top Employer. Pour la quatrième année consécutive, Huawei se distingue en recevant la certification Top Employer Régional en Afrique. Cette reconnaissance s’étend également au niveau national, où l’entreprise a obtenu ce titre dans 10 pays de la région Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale), parmi lesquels, l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Mali, le Maroc, la République Démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie.





Chaque année, le Top Employers Institute, une référence mondiale en matière de reconnaissance de l'excellence des pratiques en ressources humaines, reconnaît les entreprises qui s'engagent à créer le meilleur environnement de travail possible pour leurs collaborateurs, en adoptant des politiques et des pratiques RH plaçant l'humain au cœur de leurs préoccupations.





Le programme de certification du Top Employers Institute repose sur l’évaluation des entreprises selon leur participation et leurs performances à l’enquête “HR Best Practices Survey”. Cette étude examine 6 grands domaines des ressources humaines - Piloter, Organiser, Attirer, Développer, Engager et Rassembler -, subdivisés en 20 thèmes, couvrant notamment la stratégie de gestion des talents, l’environnement de travail, l’acquisition de talents, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ainsi que la diversité et l’inclusion.





« Je tiens à remercier toutes les équipes dévouées de Huawei qui s’investissent chaque année pour obtenir cette reconnaissance contribuant ainsi à asseoir la réputation de Huawei comme un employeur de référence en Afrique. » a ajouté Jeremy LIN, Vice-président exécutif de Huawei Northern Africa après la distinction. Poursuivant, il ajoute : « Nous mettons résolument l’humain au cœur de notre stratégie, accompagnant nos équipes dans la réalisation de leur plein potentiel. Nos collaborateurs font notre réussite, et tous ensemble, nous avons pour ambition de façonner un avenir prometteur pour l’Afrique, encourageant les jeunes talents africains à rester sur le continent pour contribuer à sa croissance. » « Recevoir pour la quatrième année consécutive cette distinction témoigne de notre engagement constant envers la promotion du bien-être de nos collaborateurs et notre détermination à instaurer un environnement de travail privilégié. C’est le reflet de notre ambition sociale, chez Huawei, axée sur l’impact local en Afrique », a ainsi affirmé Andy DU, Directeur des Ressources Humaines de Huawei Northern Africa. David Plink, Président-Directeur Général du Top Employers Institute, a quant à lui déclaré : « Les périodes exceptionnelles font ressortir le meilleur des individus et des organisations. Et nous l’avons constaté cette année dans le cadre de notre Programme de Certification des Top Employers. Les employeurs certifiés ont réalisé des performances exceptionnelles, démontrant un engagement constant envers le développement et le bien-être de leurs collaborateurs, et contribuant ainsi de manière collective à l’enrichissement du monde du travail. C’est aujourd’hui avec fierté que nous dévoilons et célébrons les employeurs de choix de cette année, ceux qui placent leurs collaborateurs au centre de leurs actions : les Top Employers 2024. » En 2024, le Top Employers Institute a certifié quelque 2 300 organisations dans 121 pays à travers le monde. À propos du Top Employers Institute Le Top Employers Institute est l’autorité internationale qui certifie l’excellence des pratiques RH. Nous contribuons à accélérer l’impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le Programme de Certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d’être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. En 2024, le Top Employers Institute a certifié plus de 2 300 organisations dans 121 pays. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 12 millions de collaborateurs à travers le monde.





Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Il compte 207 000 employés et est présent dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde. Sa vision et mission consistent à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté. À cette fin, il oeuvre en faveur d'une connectivité omniprésente et d'un accès inclusif aux réseaux, posant ainsi les bases d'un monde intelligent ; aussi, il fait une puissance informatique diversifiée sur les domaines déterminés selon les besoins des clients, afin d'apporter le cloud et l'intelligence aux quatre coins de la planète. Le fournisseur construit des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; et définit l'expérience utilisateur grâce à l'IA, en la rendant plus intelligente et personnalisée pour les personnes dans tous les aspects de leur vie, qu'elles soient à la maison, en déplacement, au bureau, en train de s'amuser ou de s'entraîner.