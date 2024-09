Taslima (Sédhiou) : La cité religieuse en plein préparatifs de la 79e édition du gamou...

La cité religieuse de Taslima de la région de Sédhiou est en plein préparatifs pour l'organisation de sa 79e édition du Gamou sous la direction du khalife général Elhadji Makhily Diaby. Ainsi, l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet (psl) sera célébré entre le 15 ou 16 septembre 2024 dans la cité religieuse à l'accoutumée, selon le porte-parole et président du comité d'organisation.

Dans cette dynamique, le comité d'organisation compte sur l'État et les bonnes volontés pour la bonne organisation du Maouloud. A ce titre, plusieurs pèlerins venus de la sous-région notamment de la Guinée Bissau et Conakry, de la Gambie, de la diaspora et des résidents nécessitent une prise en charge sanitaire, sécuritaire, hygiénique, logistique. A celà, il faut ajouter l'alimentation. C'est pourquoi, il est important que toutes les parties prenantes à ce gamou important pour la communauté islamique d'être accompagné en espèces et en nature. Voilà autant de raisons qui font que la cité religieuse malgré les moyens existants souhaiterait un accompagnement de l'État au vu des innombrables pèlerins.

Dans la foulée, le khalife général El hadji Makhily Diaby gassama et toute la communauté khadre de Taslima invitent toute la oumma islamique à ce gamou. Ainsi, un programme riche et diversifié sera mis en faveur des pèlerins avec d'imminents conférenciers sur la vie et l'œuvre du prophète Mahomet (psl). A cela, il faut ajouter aussi les nombreuses prières pour la paix, la cohésion sociale, le retour aux valeurs islamiques qui sont formulées chaque année à l'endroit des musulmans et à l'État.