Tambacounda frappée par l’hivernage : cinq morts en quelques jours, électrocution et noyade en tête

L’hivernage 2025 s’avère particulièrement meurtrier dans la région de Tambacounda. Alors que les conséquences des pluies diluviennes du 14 août continuent de se faire sentir, cinq décès ont été enregistrés en l’espace de quelques jours, dont deux survenus lors de la nuit du samedi 16 août.



Selon L’Observateur, le premier drame a touché un ressortissant guinéen, gérant d’une boutique au quartier Afia de la commune de Tambacounda. Ibrahima Diallo, 18 ans, est mort électrocuté alors qu’il manipulait une rallonge plongée dans l’eau. Alerté par l’accident, son tuteur, Mouhamadou Diallo, a tenté de le sauver, sans succès. Le corps de la victime a été acheminé au district sanitaire avant d’être transféré dans son village natal en Guinée.



Quelques kilomètres plus loin, à Sinthiou Mamoudou, village de la commune de Sinthiou Malème, un autre jeune de 18 ans, Alassane Konté, a trouvé la mort par noyade. Le jeune cultivateur s’était rendu au pâturage avec des moutons et d’autres enfants le 15 août. En s’approchant d’un marigot situé à 500 mètres au sud du village, il a plongé dans l’eau et a perdu pied. Les enfants ont alerté les parents, mais il était trop tard. La Brigade territoriale de Tambacounda, accompagnée des sapeurs-pompiers, a procédé aux constats et le corps d’Alassane a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional. Une enquête a été ouverte.



Ces tragédies s’ajoutent aux décès précédemment enregistrés suite aux inondations causées par les pluies du 14 août, dont une femme de 62 ans à Médina Coura, un enfant de 4 ans à Loffé et un charbonnier à Bandiagara (Koumpentoum). La région de Tambacounda continue de faire face à des risques élevés liés aux intempéries, mettant en lumière l’urgence de mesures de prévention et de sécurité renforcées.

