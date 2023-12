Tambacounda /Sport et culture : "la SAFRA.AO ouvre la voie à une intégration plus profonde et durable entre les nations", (Amadou Ba, PM)

Le PM Amadou BA a lancé, hier samedi à Tambacounda la 31eme édition de la Semaine de l'Amitié et de la Fraternité en Afrique de l'ouest (SAFRA. AO). La SAFRA.AO rassemble les jeunes de six villes Tambacounda (Sénégal), Kayes (Mali), Bassé (Gambie), Sélibaby (Mauritanie), Gabou (Guinée Bissau), Boké (Guinée) qui vont cohabiter dans les disciplines sportives et culturelles. Un symposium est aussi au programme tout comme la foire économique qui est lancée. A cette occasion le PM, venu présider au nom du Chef de l'État en a profité pour rassurer les populations de Tambacounda en leur annonçant l'imminence du lancement de la construction de l'Université du Sénégal oriental après avoir fait constater l'état d'avancement des travaux du port sec et de la gare ferroviaire de la capitale orientale.



L'édition de cette année qui a pour thème "Paix, sécurité, inclusion sociale et développement transfrontalier durable" incarne aux yeux du chef du gouvernement sénégalais un engagement collectif en faveur de l'amitié, du bon voisinage, de la paix et de la coopération entre nos peuples. "La paix et la sécurité sont des piliers essentiels pour le développement durable et la prospérité de nos régions. Elles permettent la création d’un environnement propice à l'investissement, à l'éducation, à la santé, à la culture et à l'innovation, favorisant ainsi l'inclusion sociale et le bien-être de tous nos concitoyens, sans distinction. La coopération transfrontalière, telle que promue par SAFRA.AO, revêt une importance cruciale. Elle nous permet de transcender les frontières physiques et les barrières mentales pour construire des ponts d'échange, d'apprentissage mutuel et de solidarité", a fait valoir Amadou Ba, soutenant qu'ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités et bâtir un avenir où chaque individu, chaque communauté, peut contribuer activement et bénéficier du développement durable de nos régions transfrontalières.



Toujours dans son argumentaire, le Premier ministre estime que, "la coopération transfrontalière est un pilier fondamental pour favoriser la compréhension mutuelle, renforcer les liens entre les régions voisines et promouvoir la paix et la sécurité. En encourageant les échanges économiques, culturels, éducatifs et sociaux entre les différentes communautés de part et d'autre des frontières, la SAFRA.AO ouvre la voie à une intégration plus profonde et durable entre les nations", a-t-il ajouté, indiquant également que l'intégration sous-régionale, quant à elle, est un concept clé pour le progrès économique et social. Revenant sur l'importance de cette initiative, le Premier ministre annonce une variété de cette excellente approche. "Ces événements sportifs, culturels, socioéconomiques, éducatifs et le Symposium constituent des plateformes importantes pour promouvoir l'harmonie, la compréhension mutuelle et le développement dans les régions transfrontalières", dit-il, concluant qu'en encourageant la SAFRA.AO et des initiatives similaires, nous investissons dans un avenir où la coopération et l'intégration régionales contribueront à édifier des sociétés plus prospères, stables et solidaires pour tous.