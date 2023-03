TRIBUNAL DE MBACKÉ - Bijoux volés lors du magal de Porokhane sur la table du juge… Voleuse et receleur tombent

Les faits pour lesquels K. Thiam a été attrait à la barre du tribunal départemental de Mbacké se sont déroulés à Porokhane lors du grand magal de Mame Diarra Bousso. Elle est accusée par son amie, une Mbacké - Mbacké, de lui avoir volé des bagues et un collier en or.



En effet, K. Mbacké, propriétaire des bijoux est une amie de la prévenue. Voulant assister au magal de Porokhane, K. Thiam a fait part de son intention à son amie. Cette dernière accepta qu’elle vienne avec elle. Trois jours avant le magal, les deux amies se sont rendues à Porokhane. La prévenue a été bien accueillie chez son amie durant son séjour. Le jour du magal, il y a eu une coupure d’électricité dans la zone, emmenant K. Mbacké à se déplacer dans une autre pièce pour recharger son téléphone portable, laissant ainsi seule son amie dans la chambre.



À son retour, elle constata que le sac qui contenait les bijoux a été déplacé. Ainsi K. Mbacké ouvrit le sac, mais eut la surprise de sa vie. Les bijoux étaient introuvables. Elle demanda à K. Thiam qui était dans la chambre où étaient passés ses bijoux, laquelle lui répondra qu'elle n'en savait rien.



Bizarrement, la prévenue se précipitera pour rentrer sur Mbacké sans même attendre le magal. C’est là que K. Mbacké a eu des soupçons sur son amie. À peine rentrée, Khady songea à aller chez le bijoutier pour vendre les bagues.



Interrogée sur les faits, K Thiam reconnaîtra n'avoir dérobé que les bagues. « J’ai pris les 5 bagues, mais je n’ai pas vu le collier », dira t-elle.



À son tour, C. Thiam bijoutier de profession a, lui aussi, été attrait à la barre pour les faits de recel de bijoux en or provenant d’un vol. Ce dernier confirma devant la barre que la jeune femme est venue à son atelier avec 5 bagues pour les revendre. C Thiam de raconter « K. Thiam m’a remis 5 bagues. Je lui ai donné de petites chaînes en or et une somme de 16.000fr. Je ne savais pas qu’elle était de mauvaise foi , je la connais depuis longtemps. C’est la raison pour laquelle dès qu’elle est partie j’ai exposé les bagues dans la vitrine et c’est là que K. Mbacké est venue réclamer ses bijoux ».



Ainsi, après quelques heures de plaidoirie, le tribunal d’instance de Mbacké déclare les prévenus coupables. K. Thiam a été condamné à une peine de 3 mois ferme et C. Thiam 6 mois avec sursis. En sus de cette peine, les prévenus sont contraints d’allouer à la partie civile une somme de 900.000fr à titre de dommages-intérêts...