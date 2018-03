TOUBA - Vers l'implication des femmes dans l'aviculture et dans la production d'huile d'arachide

Sous l'impulsion du ministère de la femme, un séminaire de formation a été déroulé cette semaine à l'intention d'une vingtaine de femmes habitant la cité religieuse. Pilotée par Sokhna Daba Touré alias Daba Macky, l'occasion a été saisie pour mettre sur la table de l'équipe dépêchée par le ministère, quelques préoccupations et inviter les bénéficiaires du séminaire à vite partager leurs acquis.

Face à la presse, l'initiatrice de la rencontre déroulera une plaidoirie en faveurs de ses pairs. '' Les femmes de Touba sont des travailleuses, mais elles manquent cruellement de formation. Désormais, la donne va être tout autre. Elles seront formées dans des domaines divers. Leurs productions seront de qualité et les services de l'État se sont engagés à les accompagner jusqu'à l'écoulement de leurs produits. Déjà elles ont été informées sur les techniques de transformation de l'arachide en huile avec l'élimination de l'aphlatoxine et sur les secrets de l'aviculture ''. Sokhna Daba Touré d'inviter, dans la foulée, les femmes à s'accaparer du marché de la volaille au niveau de Touba.

''En période de magal, des millions de poulets de chair ou de poulets dits du pays sont vendus ou achetés à Touba alors que l'essentiel vient des autre régions du Sénégal. Voilà une source de revenus bien solide qu'il faut s'approprier. Les femmes sont prêtes à s'investir dans cette perspective pour atteindre leur autonomisation '', conclut-elle.