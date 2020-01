TOUBA / Traque des véhicules Allo-Dakar... Idy Kâ déclenche les hostilités...

Réélu à la tête du regroupement des chauffeurs et transporteurs de Touba, Idy Kâ a, d'emblée déclaré la guerre aux véhicules dits " Allô Dakar ". Ce type de véhicules assure le transport Touba - Dakar en des temps records, sans escale et jusqu'à destinations respectives des clients, mais de manière illégale car fait par des voitures non destinées à ce type de commerce.



Interpellé sur la question, Idy Kâ dira sa ferme volonté de les combattre estimant anormal le fait que ces véhicules, sans licence de transport, puissent dérouler tranquillement leurs activités aux yeux de tous. Il révélera qu'ils sont traqués au quotidien et à défaut de pouvoir les extraire de la circulation, ils seront bientôt concurrencés par des véhicules neufs et valablement destinés au transport en commun.



Par rapport aux accusations de détournement de deniers qui pèseraient sur lui, Idy Kâ produira un démenti cinglant avant de donner sa réélection comme argument témoignant de sa bonne gestion.