TOUBA ( Suite Baayfaal tué) : Baayfaal tué par balle tirée à bout portant sur le pectoral gauche : Moustapha Niane laisse 02 épouses et 04 enfants derrière lui.

On en sait un peu plus sur le Baayfaal qui a été tué cette nuit dans la cité religieuse . À la recherche de détails plus précis, Dakaractu - Touba a pu découvrir que la rixe entre les Baayfaal et des bergers a eu lieu aux environs de 00 heure dans un village Peulh appelé Thiayfaly. Tout est parti de la tentative manifestée par les « soldats religieux » en patrouille d’interpeller un vendeur de tabac. Mais c’était sans compter avec le refus affiché par les Peulh du village de ne pas laisser leur parent être amené.

C’est alors que les échauffourées ont démarré. D’un côté, on était armé de coupe-coupe et de pistolets dissimulés et de l’autre de bâtons. Il

s’en est suivi la mort de Moustapha Niang touché par balle de calibre 12 tirée à bout portant sur le pectoral gauche. Un autre de ses condisciples a été lui grièvement blessé. La cartouche de la balle fatale sui a d’ailleurs été ramassée, sert de pièce à conviction aux enquêteurs.