TOUBA / Sadaga au démarrage de la route de Guédé : « Après plus de 12 ans de calvaire et d'oubli, Guédé voit enfin le bout du tunnel »

La cité religieuse de Guédé, fief de Serigne Mbacké Bousso, va bientôt étrenner sa route goudronnée et voir ainsi une vieille doléance satisfaite. Le démarrage des travaux s'est fait de manière solennelle sous la conduite du député Abdou Lahad Seck Sadaga. Malgré la poussière et la chaleur, le Khalife de la famille de Guédé Bousso ne s'est pas empêché d'effectuer le déplacement et de manifester tout son bonheur. '' Votre Président a pris en charge ma revendication. Attendez-vous à ce qu'il atteigne tous ses objectifs au plan politique '', s'évertuera t-il à dire.

Pour l'honorable député Apériste « c'est la fin d'un calvaire de plus de 12 ans. Les populations ont de manière répétée rappelé aux autorités qu'elles avaient besoin d'une route goudronnée qui mène vers la mosquée à côté de laquelle repose leur ancêtre. Malheureusement, l'ancien régime avait d'autres préoccupations insignifiantes. Aujourd'hui, le Président Macky Sall, après avoir entamé 18 kilomètres de route bitumée et des trottoirs à Touba, investi 9 milliards dans le réseau d'assainissement de la cité, a décidé de faire ce tronçon au grand bonheur des habitants. »

L'honorable député de mettre fin aux supputations de mésentente qui existerait entre les différents responsables politiques Apéristes de Touba. « Je suis là et des représentants de Moustapha Cissé Lô et de Pathé Diakhaté sont aussi présents. Nous sommes dans la même dynamique qui est d'aller ensemble vers 2019 pour réélire le Président Macky Sall. »