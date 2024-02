TOUBA - Report de la présidentielle / Le collectif des responsables de la commune adresse une motion de soutien au Chef de l’État

La coalition Benno Bokk Yaakar de Touba, dans son entièreté, vient d’adresser une Motion de soutien au Président de la République suite à la décision prise de reporter la présidentielle et d’enclencher un dialogue politique. Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma et l’ensemble des autres leaders estiment que c’était la meilleure manière d’aider le Sénégal à aller droit vers une élection transparente et apaisée. Voilà in-extenso le communiqué produit à cet effet.







« Nous, collectif des zones, des jeunes, des femmes de l’APR et des partis et mouvements alliés membres de BBY de la commune de Touba, dénommés ci-après « Collectif des responsables de la Commune de Touba », Adressons à son excellence M Macky Sall, Président de la république du Sénégal, la motion de soutien dont la teneur suit :



➢ Considérant que le motif du report de l’élection présidentiel est lié à un conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.



➢ Considérant que le report est l’initiative d’une partie de l’opposition parlementaire.



➢ Considérant les nombreuses récriminations de candidats recalés qui s’estiment lésés dans le traitement de leurs dossiers.



➢ Considérant le dysfonctionnement lié à la double nationalité d’un des candidats autorisés à se présenter.



➢ Considérant que la proposition de loi n’est pas une modification de l’article 27 de la constitution mais un réaménagement du calendrier électoral. C’est donc une disposition dérogatoire transitoire qui prend fin des après l’organisation de l’élection présidentielle.



➢ Considérant la volonté de M le Président de la république d’éviter un chaos électoral sans précédant au Sénégal.



➢ Considérant la volonté de M le Président de la république d’instaurer un dialogue national inclusif.



➢ Considérant la volonté de M le Président de la République de mettre sur pied « un processus inclusif, transparent et apaisé »



➢ Considérant la volonté dé M le Président de la République de « passer le relais en douceur et en toute sérénité ». Nous, « Collectif des responsables de la coalition BBY de la Commune de Touba Mosquée »



Estimons que le M le Président de la République a pris la bonne décision de reporter l’élection présidentielle pour permettre à notre pays de surmonter la crise et d’éviter le chaos électoral Réaffirmons notre loyauté sans faille au président de la République Macky Sall, lui renouvelons notre confiance et réitérons enfin notre attachement aux valeurs de la République et aux principes de l´état de droit.



Félicitons et encourageons M le président de la république à poursuivre sa volonté de dialoguer avec toutes les forces vives de la nation pour une élection inclusive et apaisée



Appelons tous les acteurs à répondre favorablement à l’appel au dialogue lancé par M le Président de la république.



Appelons l’ensemble des acteurs à tenir des discours non violents et à poser des actes allant dans le sens de l’apaisement et de la paix. Engageons tous les responsables et militants à rester unis, mobilisés derrière M le Président de la République et attentifs à ses instructions.



Ont signé : M Cheikh abdoul Ahad Mbacké Ministre, Conseiller Coordonnateur zone 12 ,



Honorable Matar Diop, Député Coordonnateur zone &



Honorable Abdou Lahad Seck HCCT Coofdonnateur zone 7



Honorable Aliou Sylla HCCT Coordonnateur zone 4



Honorable Serigne Modou Mbacké CESE Coordonnayeur zone 13



Honorable Mor Gaye CESE Coordonnateur zone 6



M Isma Dioum Conseiller Spécial PR Responsable politique



Mme Amy Mbacké DAGE MAESE Coordonnatrice zone 14



Bassirou Diagne Chargé de Mission Coordonnateur zone 5



M Sidy Seck Chargé de Mission responsable politique



M Khadim Sylla Ministere de l’Emploi Coordonnateur Zone 15



M Mor Lo Conseiller municipal Coordonnateur zone 3



M Abo Niang Coordonnateur zone 11



M Moustapha Seck Coordonnateur zone 9



M Moustapha Seck Coordonnateur zone 2



M Moustapha diallo Coordonnateur zone 10



MBassirou Niom Coordonnateur zone 8 I



Identités remarquables : Baaye Gallas Mbacké, Chef Religieux, Serigne Abdou Karim Mbacké, chef religieux Touba Gouye Mbind , Oustaz Mame Mor Fall, Oustaz Ibrahima Tine, Serigne Balla Sylla, Serigne Daara Serigne Saliou Diouf, Serigne Daara Serigne Mbacké Fall, Chef Religieux Baaye Fallou Diaw :Sage , Honorable Magatte Diakhaté : Sage , Serigne Mourtalla Diaw, chef Religieux , Sokhna Mame Asta Mbacké, éducatrice, Mme Ndiaye Mariama Diallo, fonctionnaire en retraite, Sokhna Momy Diakhaté, éducatrice Sokhna Ndeye Mbacké, éducatrice, Serigne Djily Bousso, Serigne Fallou Diop Kosso, Serigne Bassirou Mbacké, Sokhna Khoudia Mbacké, Sokhna Mame Dia Bousso, M Bathie Sogue, responsable politique , Mr Mame Ngor Athie, responsable politique, M Khadim Ndiaye, responsable politique Serigne Dia, responsable politique Abdou Niane, Responsable politique Cheikh Sarr: Sage, Moussa Mbaye Mame Dame Lô, Pape Magatte Diaw , Serigne Mbacké Sylla, Khadim Fall, M Fallou Diop, Coordonnateur MADAKAW , M Pape Niasse, Responsable politique.



Pour les partis alliés pôle 1 : Lamine Gueye PS, Baaye Saliou Dia PTP, Mar Ndiaye FNP, François Sarr PLD, Abdou Aziz Thiam : Mouvement des corps de métiers : M Bassirou Gaye : LDR Yessal .



Pour les partis allies pole 2 : Modou Birame Diop PLD, Mamadou Kâ : UDES/R, Ndéye Amy Sylla :UCS, Manta Mbow LDR, Serigne Mbacké Ndiaye Coalition Manko, Amy Cheikh Yaba Diop AFP, Moustapha Mésséré: Mouvement Renouvellement pas Continuité , Mame Mor Ndiouck : PAREL. M Moustapha Diakhaté : Parti Téranga Sénégal, Président Cheikh Mbacké Bara Doly PDSL , M Mame Ousmane Diop : Ensemble avec Amadou Bâ .



Structures : Mame Kène Bougoul Dieng : Coordonnatrice femmes des zones, Tallla Sylla : Cojer, Bassirou Mboup : Cojer, Modou Sall : Cojer, Fallou Dieng : MEER, Akim Bèye : Jeunes Cadres Républicains , Cheikh Fall: ANDR , Mme Dièye :Les amazones, Bintou Diop : Jeunesse Féminine, M Moustapha Lô, Collectif des jeunes de Benno .



Fait à Touba-Mbacké le 12 Février 2024 ».